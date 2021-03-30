«Леша, у тебя все получится» Как Алексей Демкин вступил в должность главы Перми

Глава Перми Алексей Демкин официально вступил в должность. На церемонии инаугурации к нему обратились не только губернатор Прикамья и главный федеральный инспектор, но и отец, почетный житель Перми Николай Демкин. Он посоветовал сыну прислушиваться не только к сторонникам, но и к оппонентам. В ответ Алексей Демкин пообещал «не подвести» пермяков.



Сегодня, 30 марта, в пермском Театре юного зрителя состоялась инаугурация главы Перми. На церемонии присутствовали: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, главный федеральный инспектор (ГФИ) по Пермскому краю Сергей Половников, депутаты законодательного собрания и Пермской думы, а также бывший глава Перми, краевой вице-премьер Дмитрий Самойлов, предприниматель Андрей Кузяев и замглавы администрации губернатора Александр Смертин.

Перед тем как пригласить на сцену нового градоначальника, временно исполняющий полномочия спикера городской думы Дмитрий Малютин сообщил результаты конкурса по отбору главы Перми. Как рассказал руководитель думы, по результатам конкурсного отбора комиссия представила депутатам двух кандидатов. Они презентовали свои программы развития города и ответили на вопросы депутатов.

«По итогам обсуждения, Пермская городская дума решила избрать на должность главы Перми — главы администрации Перми Демкина Алексея Николаевича»,— заявил Дмитрий Малютин. Эту фразу встретили аплодисментами. После этого из зала вышел Алексей Демкин и принес присягу, положив руку на текст Устава Перми. Затем он получил удостоверение и нагрудный знак главы города.

Первым господина Демкина со вступлением в должность поздравил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Он подарил новому руководителю города VR-очки виртуальной реальности.

«Здесь „забиты“ все основные стройки, объекты. Можно посмотреть, потом снять очки и ехать на реальную стройку, воплощать в жизнь»,— предложил губернатор.

ГФИ по Пермскому краю Сергей Половников пожелал Алексею Демкину сохранить преемственность власти. «Чтобы Пермь становилась краше, чтобы здесь становилось жить все комфортнее, а люди могли реализовать свой творческий потенциал»,— пожелал господин Половников.

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий сравнил управление городом с вождением автомобиля.

«Сейчас вроде все хорошо. Но когда вы уже сядете за руль, то (увидите, что.— „Ъ-Прикамье“) не всегда получается: вроде и на газ жмешь, а не едет»,— отметил митрополит.

«Желаю, чтобы вы легко, с воодушевлением и добрыми надеждами взялись за руль устроения столицы нашего края»,— добавил Мефодий. Митрополит пожелал также Алексею Демкину «обратить внимание на церковное зодчество, которое украшало, украшает и всегда будет украшать город».

От лица производственников на церемонии выступил сопредседатель клуба промышленников и финансистов «Строгановский» Олег Третьяков. Господин Третьяков пожелал главе города руководствоваться девизом рода Строгановых — «Отечеству — богатство, себе — имя». Олег Третьяков пообещал также Алексею Демкину, что тот может положиться на промышленников и предпринимателей в вопросах подготовки к 300-летию Перми.

Ближе к концу церемонии выступил отец нового руководителя города, депутат заксобрания, почетный житель города Николай Демкин.

«В твоей дальнейшей работе, в твоем окружении всегда будет определенное количество людей, которые против принятия того или иного бюджета, решения. Но будут и те, кто поддержит тебя. Желаю, чтобы вторых было большинство. Но и тех, кто в меньшинстве, необходимо не только слушать, но и слышать. Без этого развитие невозможно»,— посоветовал сыну Николай Демкин.

Последней Алексея Демкина поздравила его учительница Валентина Астахова:

«Леша, знаю, что у тебя все получится. Желаю удачи!»

В ответной речи Алексей Демкин заявил, что его главная цель — «повышение уровня и качества жизни людей».

«Понимаю, сколько нерешенных задач еще остается. И как много жители города ждут лично от меня и моей команды. Пермяки ждут, чтобы за глобальными проектами не терялось внимание к конкретным, насущным проблемам. Нужно сделать все, чтобы повседневная жизнь людей была комфортной, безопасной, экологичной, а главное — дружелюбной»,— поделился планами глава Перми.

«Сегодня начинается новый, важный этап в моей жизни. Рассчитываю на поддержку каждого из вас и всех пермяков. Понимаю, что не имею права подвести»,— добавил Алексей Демкин.

Константин Кадочников