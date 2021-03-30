Михаил Никешин возглавил комитет по аграрной политике Ярославской облдумы

Депутат Ярославской областной думы Михаил Никешин возглавил думский комитет по аграрной политике. Решение об этом сегодня было поддержано на пленарном заседании областного парламента. По данным пресс-службы облдумы, кандидатуру нового председателя предложили сами члены аграрного комитета.

Михаилу Никешину 43 года. Он представляет партию «Единая Россия». До сегодняшнего назначения он был заместителем председателя аграрного комитета. До избрания в облдуму Михаил Никешин занимался бизнесом. В частности, он известен, как основатель компании по переработке и продаже древесины «Русский лес».

Ранее должность председателя думского комитета по аграрной политике занимал Михаил Боровицкий. 16 февраля 2021 года он был избран председателем Ярославской областной думы.

Алла Чижова