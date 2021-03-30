В Стерлитамаке построят изолятор временного содержания за 165,87 млн рублей

МВД по Башкирии по итогам конкурса отберет подрядчика строительства двухэтажного межрайонного изолятора временного содержания (ИВС) на 100 мест в Стерлитамаке на улице Геологической, сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта определена в 165,87 млн руб., он будет оплачен из федерального бюджета. Заявки принимаются до 24 апреля. Цена контракта оценивается в 60%, квалификация участников — в 40%.

Строительство нужно завершить до 30 сентября 2022 года. В изоляторе должны быть предусмотрены, в том числе, вольеры и тренировочная площадка для служебных собак, контрольно-пропускной пункт с тамбуром-шлюзом, прогулочный двор, спортивная площадка и так далее.

Общая площадь земельного участка, на котором разместится ИВС, составляет 1,54 га, площадь застройки — 2,42 тыс. кв. м.

Майя Иванова