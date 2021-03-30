В Ростовской области объекты водоснабжения в среднем изношены на 74,5%

По состоянию на 1 января 2021 года средний износ объектов водоснабжения в Ростовской области составляет 74,5%, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания. Объекты водоотведения изношены на 73%.

Отмечается, что общая протяженность водопроводной сети на территории региона составляет около 20 тыс. км, а сети водоотведения - 4,1 тыс. км. «В целях привлечения инвестиций в данную сферу на территории Ростовской области реализуются четыре инвестиционные программы и 42 концессионных соглашения. Общая сумма инвестиций составляет 712 млн руб.», - сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева