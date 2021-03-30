Пятый павильон «Ленфильма» займут авторы панорамы «Память говорит»

Творческое объединение «Невский баталист» получит в пользование на три года пятый павильон студии «Ленфильм». Оно планирует создать там новую многоуровневую композицию.

Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на гендиректора студии Федора Щербакова. «Надеемся, что они придут к нам в сентябре-октябре и откроются к Новому году», — сказал господин Щербаков. В настоящий момент павильон никак не используется, но руководство «Ленфильма» намерено восстановить его и вернуть туда историческое остекление.

ТО «Невский баталист» специализируется на создании трехмерных панорам и диорам на тему Великой Отечественной войны. Самая известная их работа — «Память говорит. Дорога через войну», размещенная в пространстве «Севкабель».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Минкульт выделил «Ленфильму» 486 млн рублей на погашение части долга по кредиту банку ВТБ.