Обстоятельства трагедии в Барде установят в рамках расследования уголовного дела

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в частном доме в Барде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар в частном жилом доме в Барде возник сегодня ночью, площадь возгорания составила более 200 кв. м. В ходе ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили в доме тела женщины 1988 года рождения и двоих детей, 2017 и 2013 годов рождения. При осмотре тел на месте, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.

В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии.