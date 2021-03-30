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Администрация Сибая закупает скульптуры пионеров, футболиста и девушки с веслом

Администрация Сибая сегодня разместила закупку на приобретение четырех скульптур — «Девушка с веслом», «Футболист», «Пионерка» и «Пионер с трубой». Электронный аукцион назначен на 7 апреля. Начальная максимальная цена контракта — 873 тыс. руб.

По условиям закупки, победитель аукциона должен поставить скульптуры высотой от 160 до 190 см, окрашенные в белый и красный цвета и выглядеть в точности как на фотографиях, размещенных в аукционной документации. Где именно будут установлены скульптуры, не уточняются.

Дарья Кучеренко


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