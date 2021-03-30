Главный следователь Набережных Челнов вновь пойдет под суд

Октябрьский райсуд Кирова в ближайшее время рассмотрит дело 43-летнего руководителя следственного отдела по Набережным Челнам Камиля Халиева, его 36-летнего заместителя Ильдара Шакирова и 31-летнюю следователя Екатерину Никитину. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 1 ст. 299 УК РФ), незаконном освобождении от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления СКР по Татарстану.

Следствие считает, что в 2017 году обвиняемые незаконно привлекли к ответственности за гибель двух рабочих на стройобъекте города лицо, не имевшее никакого отношения к делу. При этом собственник был освобожден от ответственности.

Также, как утверждает следствие, в 2018 году обвиняемые незаконно прекратили уголовное дело против гражданина Турции, которому вменяли изнасилование несовершеннолетней. В итоге последнему удалось скрыться за границей. Позже его объявили в международный розыск.

Вину обвиняемые не признали, отметили в СКР.

При этом ранее все фигуранты дела уже были под следствием. На днях по решению Верховного суда Татарстана их восстановили в должности.

"Ъ-Казань"