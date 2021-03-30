Таганрогский порт оштрафовали за работу насосной без разрешения на эксплуатацию

Суд оштрафовал АО «Таганрогский морской торговый порт» по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. Сумма штрафа составила 250 тыс. руб.

Суд установил, что в порту здание насосной, которые входит в комплекс по перегрузке мазута на суда, было построено и эксплуатировалось без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Решение суда может быть обжаловано.

По данным сервиса kartoteka.ru, АО «Таганрогский морской торговый порт» было учреждено в Таганроге в 1997 году. Уставный капитал — 39,3 млн руб. Бенефициаром предприятия является Управление Федерального казначейства по Ростовской области. Управляющей компанией является ООО «Управление транспортными активами».

Наталья Шинкарева