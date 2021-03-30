В Астрахани продается торговый центр в Советском районе

В Астрахани выставлен на продажу торговый центр «Гранд Ривер». Соответствующее объявление появилось на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Согласно информации, указанной в объявлении, вместе с ТЦ продаются отдельно стоящие здания с земельными участками по двум адресам, общей площадью 30,2 тыс. кв. м. Коммерческие помещения находятся в микрорайоне Юго-Восток-2 Советского района Астрахани. ТК располагает наземной парковкой на 150 машиномест и подземным паркингом на 85 машиномест.

Торговый центр продается за 324,4 млн руб.