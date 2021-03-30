Ярославская областная дума ввела должность пятого зампреда

Сегодня, 30 марта, на пленарном заседании Ярославской областной думы была введена должность пятого заместителя председателя облдумы, сообщили в пресс-службе Ярославской областной думы. По информации пресс-службы, новая должность не потребует дополнительных затрат.. Финансирование будет осуществляться в рамках сметы Ярославской областной думы.

Ранее на заседании 19 марта комитет по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления рекомендовал облдуме внести изменения в закон Ярославской области «О государственных должностях Ярославской области», которые предусматривают появление должности пятого заместителя спикера.

Как отметили в пресс-службе, автор законопроекта, депутат облдумы Антон Капралов пояснил, что новая должность нужна для усиления работы комитетов, которые будет курировать пятый зампред.

На пленарном заседании представители оппозиции выступили против принятия данного закона. Однако большинством голосов депутаты приняли решение о внесении изменений в закон.

Пока не называются претенденты на новую должность.

«Решение о кандидатуре будут принимать областные депутаты, но пока этого в повестке следующего заседания, которое пройдет ориентировочно через месяц, нет. Как только появится необходимость выбрать конкретную кандидатуру, депутаты вернутся к этому вопросу»,— рассказали в пресс-службе.

По информации сетевого издания «Ярновости», на новую должность планируется назначить депутата Ярославской областной думы, руководителя регионального отделения партии «Едина Россия» Ольгу Хитрову.

Алла Чижова