Экс-замначальника тюменского СИЗО задержали за получение взятки от заключенного

Сотрудники управлений ФСБ, ФСИН и СКР по Тюменской области задержали бывшего заместителя начальника СИЗО-1 в Тюмени, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР. В его отношении возбудили дело о получении двух взяток через посредника в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в декабре прошлого года один из заключенных договорился с подозреваемым о проносе запрещенных на территории УФСИН продуктов без досмотра и составления документов за денежное вознаграждение. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время в суд подадут ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Михаил Мананников