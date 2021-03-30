Саратовца будут судить за нанесение побоев четверым полицейским

В Саратове направлено в суд дело в отношении 38-летнего жителя Волжского района, который обвиняется в применении насилия и угрозах в отношении четверых полицейских. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, 1 августа 2020 года вышедший из кафе в состоянии алкогольного опьянения горожанин заметил на улице Чернышевского двух сотрудников ППСП, выкрикнул в их адрес нецензурные слова и попытался скрыться. Полицейские для предотвращения этим же гражданином других противоправных деяний последовали за ним, однако он категорически отказался представляться и сел в кабину автомобиля «ГАЗель». На требование одного из сотрудников выйти из машины нарушитель снова ответил нецензурно и стал угрожать применением насилия. Полицейские вызвали подкрепление. Желая привести угрозы в исполнение, он нанес трем сотрудникам удары по рукам и ногам, после чего его действия были пресечены. Мужчину доставили в отдел полиции. В камере для административно задержанных еще один полицейский предоставил ему для ознакомления и подписания документы, касающиеся совершенного им административного правонарушения. Гражданин отказался их подписать, снова нецензурно высказался в адрес сотрудника, замахнулся на него наполненной 10-литровой пластиковой бутылью с водой и ударил двумя руками в область груди.

На предварительном следствии мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном, объяснив свое поведение состоянием опьянения.

Марина Ковалева