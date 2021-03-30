Рублю прописывают сценарии

Saxo Bank предсказал возможное падение рубля при растущих ценах на нефть: доллар — по 80 руб., а евро — по 96 руб. Датская кредитная организация опубликовала прогноз на второй квартал этого года. По расчетам его аналитиков, энергоносители в ближайшие месяцы снова будут дорожать, а доллар опять развернется вниз. Однако «премия» за геополитический риск для России, вероятно, продолжит расти, а это не только ослабит рубль, но и уменьшит доступность финансирования на западных рынках. Кроме того, на российскую валюту будут давить повышенная волатильность на финансовых рынках и угроза новых санкций со стороны США.



Такой прогноз вполне обоснован, считает экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: «Цены на нефть с начала года были 48-50 и даже ушли на 70. Рубль сейчас — 75-80, он упал к доллару, то есть, по большому счету, с начала года рост стоимости составил 20%, а рубль упал на 3%.

Чем выше цена на нефть, тем больше валюты будет покупать Центробанк для Минфина в рамках бюджетного правила.

Кроме того, не до конца отыграна санкционная тема, потому что никто не верит, что американцы пойдут на крайние меры — на отключение от SWIFT, на запрет инвестиций в госдолг и на всякие другие страшные финансовые штуки, которые чреваты для России большими неприятностями. Но пока что затишье: американская администрация на эту тему не высказывается. 80 руб. — это, наверное, даже оптимистичный сценарий Saxo Bank на конец второго квартала, то есть на начало лета текущего года».

Saxo Bank переоценивает влияние новых санкций на рубль, и российская валюта ко второму полугодию вряд ли ослабнет так, как прогнозируют его аналитики, уверен ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «Если говорить об отключении России от системы SWIFT, то это удар по самому доллару и по американской финансовой системе, потому что наша страна все-таки является очень крупным участником международных платежей.

Блокировка от расчетов в долларах приведет к тому, что роль американской валюты начнет постепенно снижаться в мире, и многие страны начнут искать альтернативы.

Для рубля сейчас большей проблемой являются даже не санкции, которые уже во многом заложены в текущем курсе, а то, что у рубля нет реальной доходности, то есть инфляция минус ставка ЦБ РФ нам дает отрицательный результат.

80 — это все-таки слишком преувеличено, для этого должно произойти что-то из ряда вон выходящее. У рубля есть некоторые перспективы для укрепления, возможно, и не очень большие, но тем не менее я скорее поддерживаю идею об укреплении рубля в течение ближайших месяцев, чем об ослаблении до 80».

Впрочем, у аналитиков Saxo Bank нашлись и позитивные прогнозы относительно российской экономики. По их мнению, во втором квартале сырьевой сектор страны продолжит расти, поэтому недрагоценные металлы и энергоресурсы должны поднять ВВП России и положительно сказаться на ее бюджете.

Владимир Расулов