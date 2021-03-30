Руководитель ЛДПР в Алтайском крае ушел в отставку

Координатор реготделения ЛДПР в Алтайском крае Максим Крайн покинул свой пост. Информацию об этом “Ъ-Сибирь” подтвердили источники в реготделении партии. Исполняющим его обязанности назначили депутата парламента Владимира Семенова. Причины отставки не называются.

«Избрать руководящие органы необходимо в срок до 1 июня 2021 года»,— уточнил “Ъ-Сибирь” господин Семенов.

Получить комментарий Максима Крайна не удалось.

Он возглавил реготделение партии в январе 2020 года, на тот момент ему было 25 лет. Господин Крайн сменил Евгению Боровикову, занимавшую пост последние пять лет. В 2017-2018 годах молодой политик работал помощником члена Совфеда Сергея Калашникова, в 2017-2020 годах — референтом управления организационно–партийной работы в центральном аппарате ЛДПР, с 2018 года был также помощником депутата Госдумы Ярослава Нилова.

За 2020-2021 год партию покинули Евгения Боровикова и депутаты гордумы Барнаула Дмитрий Ворсин и Кристина Юстус.

Юлия Сасевич