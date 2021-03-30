На СвЖД в весенний период увеличится число поездов дальнего следования

Уральский филиал АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») с конца марта увеличит количество пассажирских поездов дальнего следования, курсирующих по востребованным направлениям в пределах свердловской магистрали, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).

По данным СвЖД, в весенний период будет увеличено число рейсов по следующим маршрутам:

поезд № 353/354 Пермь – Адлер будет отправляться из Перми 1, 5, 9, 13, 17 апреля в 21:09, обратно — 4, 8, 12, 16, 20 апреля в 19:38;

фирменный поезд № 71/72 «Демидовский Экспресс» Екатеринбург – Санкт-Петербург будет отправляться из Екатеринбурга 29 марта, 2, 6, 10, 14, 18 апреля в 23:18 (здесь и далее время местное), обратно — 31 марта, 4, 8, 12, 16, 20 апреля в 17:09;

дополнительный поезд № 542/541 Екатеринбург – Нижневартовск будет отправляться из Екатеринбурга 29, 31 марта, 2, 12, 14, 16 апреля в 20:57, обратно — 31 марта, 2, 4, 14, 16, 18 апреля в 06:45.

На майские праздники, с 27 апреля по 12 мая, АО «ФПК» планирует назначить дополнительные поезда на направлении Екатеринбург – Оренбург. Всего на этот период компания назначит более 500 дополнительных составов в сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом, Уфой, Псковом, Мурманском, Кировом, Тольятти, Пензой, Казанью и другими городами.

Ирина Пичурина