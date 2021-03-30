Ярославское МЧС на сутки продлило экстренное предупреждение о дожде и сильном ветре

Главное управление МЧС по Ярославской области 30 марта на сутки продлило действие распространенного накануне экстренного предупреждения в связи с ухудшением погодных условий на территории региона. По данным ведомства в Ярославской области с 18 часов 30 марта и далее в течение суток ожидаются дожди и и сильный ветер. На дорогах области возможна гололедица. Порывы ветра в ночное время будут достигать скорости 15-17 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий спасатели советуют жителям области быть внимательными и осторожными. По прогнозам МЧС дожди и ветер увеличат вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, прогнозируется затруднение в работе всех видов транспорта на автодорогах, рост числа дорожно-транспортных происшествий. Сильный ветер может привести к повреждениям и обрывам ЛЭП и линий связи. Возможны обрушения слабоукрепленных широкоформатных конструкций и ветхих крыш.

Антон Антонов