В Челябинске определили три участка под комплексное развитие территорий

Администрация Челябинска готова приступить к комплексному развитию территорий. Предварительно определены три площадки, где пройдет реновация. Об этом сообщила мэр Наталья Котова сегодня на заседании гордумы.

«Сегодня у нас идет работа с правительством Челябинской области по документам: необходим региональный закон, который установит основные параметры комплексного развития территорий, и мы готовы приступить к реализации этих проектов. Три территории у нас уже в проработке – на Копейском шоссе, в зоне элеватора и в районе Каширинского рынка, где застройщики готовы провести переговоры с собственниками земельных участков, жилых и нежилых помещений для того чтобы выйти на комплексное освоение этих территорий. Мы это будет всячески поддерживать»,– рассказала глава города.

В конце 2020 года федеральное правительство приняло закон о комплексном развитии территорий, главная цель которого качественное обновление городской среды, решение проблемы старого жилищного фонда, упорядочение хаотичной или уплотнительной застройки. Этот механизм должен заменить в регионах неработающее «развитие застроенных территорий». Планируется, что в апреле законодательное собрание региона рассмотрит проект областного закона о комплексном развитии территорий.