Самарский бизнес ушел в SMS-рекламу

Компания МТС проанализировала рост спроса на цифровые сервисы для бизнеса в Самарской области. За последний год количество компаний, использующих информационные рассылки как один из основных рекламных каналов, выросло более, чем в три раза, при этом основной рост услуги пришелся на предприятия сферы услуг.



По данным МТС, в Самарской области сервисом для самостоятельного запуска рекламных кампаний «МТС Маркетолог» в 2019 году чаще всего пользовались компании, торгующие продуктами питания и напитками, застройщики и автодилеры. В 2020 году самыми активными клиентами «МТС Маркетолога» стали фитнес-клубы, образовательные и медицинские организации, а также автомастерские и автосервисы — на долю последних пришлось около 25 процентов новых пользователей «МТС Маркетолога».

МТС также проанализировала рекламные кампании, которые были запущены через «МТС Маркетолог» за последний год, и определила слова, использование которых в тексте сообщений повышает эффективность рекламной кампании. В топ-3 самых эффективных слов в рекламе вошли: «без» (встречалось в 78% успешных рассылок, указывало на отсутствие ограничений в уникальном предложении: например, «без первого взноса»), «узнайте» (встречалось в 72% успешных рассылок и

чаще использовалось в сочетаниях: «узнайте подробности», «узнайте условия») и «код» (встречалось в 63% успешных рассылок и указывало на возможность получить скидку).

Сервис «МТС Маркетолог» работает на основе big data МТС и позволяет точечно настраивать рекламные кампании, выбирая получателей информационного сообщения по нескольким десяткам критериев, включая пол, возраст, геолокацию и основные потребительские привычки. Для настройки и запуска кампаний не требуется привлеченный специалист, все операции осуществляются через личный кабинет самим рекламодателем.