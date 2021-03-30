МЧС предупредило о сильном ветре в Свердловской области

В Свердловской области 31 марта ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Министерство рекомендует не выходить из дома без необходимости и не проводить работы на открытом воздухе. «Автовладельцам в целях недопущения повреждения транспортных средств, не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций»,— говорится в сообщении МЧС.

По данным уральского гидрометцентра, 31 марта в Свердловской области ожидается переменная облачность, местами небольшой мокрый снег. Ночью температура составит от -2 до -7 градусов, днем от +4 до +9 градусов. Ветер юго-западный, порывы до 15-18 м/с. В ночь на 1 марта температура составит от -4 до +1 градуса, днем — от +3 до +8 градусов. Прогнозируется юго-западный ветер с порывами до 15-18 м/с.

Михаил Мананников