Несвоевременное обеспечение лекарствами орловских детей расследуется в рамках уголовного дела

Следственный комитет Российской Федерации по Орловской области возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до трех месяцев ареста) по сообщениям СМИ и материалам прокуратуры о несвоевременном обеспечении необходимыми лекарственными препаратами и лечебным питанием в регионе несовершеннолетних детей, страдающих различными заболеваниями, сообщили в региональном СК. Информация появилась в эфире новостного выпуска на одном из федеральных телеканалов.

В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия в региональном департаменте здравоохранения.

Ирина Лобанова