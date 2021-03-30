Отец вице-губернатора Кубани возглавил Ростехнадзор

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Александра Трембицкого. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

До настоящего момента господин Трембицкий был заместителем главы ведомства. По данным кабинета министров, занимавший пост руководителя Ростехнадзора Алексей Алешин освобожден от занимаемой должности.

Александр Трембицкий родился с 1965 году в Усть-Лабинске, отец вице-губернатора Кубани Александра Трембицкого-младшего. В 1987 году окончил Кубанский государственный аграрный университет. Кроме этого, успешно прошел профессиональную переподготовку в Кубанском государственном университете по программе «Экологический менеджмент и аудит».

В 2002-2010гг. замещал должности государственной службы в департаменте по финансам, бюджету и контролю, департаменте по транспорту и связи Краснодарского края. Кроме того, в 2006-2010гг. возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю региона.

В марте 2010 года назначен руководителем Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. С октября 2012 года занимал пост замглавы федерального Ростехнадзора.

Согласно сведениям о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, в 2019 году Александр Трембицкий заработал 5,8 млн руб. Ему принадлежит земельный участок (1 тыс. кв.м.) и две квартиры (65 и 105 кв.м). Супруга вновь назначенного главы Ростехнадзора указала доход в 8 млн руб. Имущества в собственности она не имеет.

Алексей Белянин