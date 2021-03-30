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Правительство Саратовской области ищет заместителя руководителя комитета по инвестпроектам

Правительство Саратовской области объявило конкурс на замещение должности заместителя главы комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве. Информацию опубликовало правительство региона.

Согласно требованиям конкурса по формированию кадрового резерва Саратовской области, заместитель председателя комитета должен иметь высшее образование, не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности и профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

Документы на конкурс с целью формирования кадрового резерва для замещения должности принимаются до 20 апреля этого года.

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