Компания Skoda показала тизер обновленного кроссовера Kodiaq, премьера которого состоится в 2021 году.

Как сообщает чешский автопроизводитель, автомобиль получит новые капот и решетку радиатора, иной бампер с L-образными элементами и вставками под алюминий. Модель оснастят полностью светодиодной оптикой которая станет уже, противотуманные фары расположат под основным блоком фар, а также на кроссовере появятся зауженные фонари с новым рисунком. Подробностей о других изменениях нет, но в Skoda подчеркнули, что обновленный Kodiaq получит и технические доработки.

Напомним, текущее поколение Skoda Kodiaq выпускается с 2016 года. На российском рынке кроссовер стоит от 1,7 млн руб. Премьера рестайлинговой версии модели состоится 13 апреля.