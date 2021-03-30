В Татарстане подтвердили 37 новых случаев COVID-19

За сутки в Татарстане выявили еще 37 случаев коронавируса. Один из них оказался завозным, остальные — контактными. 14 человек госпитализирован, 23 человека получают лечение на дому. Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с инфекцией.

13 заболевших выявлены в Казани, восемь — в Азнакаевском районе, пять человек – в Набережных Челнах, по два человека – в Мамадышском и Нижнекамском районах, по одному человеку – в Актанышском, Бугульминском, Высокогорском, Заинском, Зеленодольском, Камско-Устьинском и Мензелинском районах.

Всего в Татарстане выявили 19 385 случаев коронавируса. Излечились 16 176 человек, включая 56 за сутки. Скончались 415 пациентов. Вакциной от COVID-19 привились 129 764 человека, в том числе 86 768 человек сделали вторую прививку.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"