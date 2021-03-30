В Рыбинске на окружной дороге насмерть сбили пешехода

В городе Рыбинске Ярославской области за прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали два пешехода, один из которых скончался на месте ДТП, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным УМВД, 29 марта около 20:30 на окружной дороге в Рыбинском районе 47-летний водитель автомобиля Renault Fluence произвел наезд на 33-летнего мужчину, находившегося на проезжей части. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло в тот же день около 16:20 на проспекте Генерала Батова. 19-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, произвел наезд на 39-летнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшему мужчине назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе отмечают, что оба водителя были в трезвом состоянии.

На места происшествия выезжали МЧС, ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, скорая медицинская помощь. По всем ДТП в настоящее время проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова