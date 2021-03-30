В Саратове перед судом предстанет еще один свидетель Иеговы

Следователи СО по Ленинскому району Саратова завершили уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, который обвиняется в участии в деятельности религиозной организации «Управленческий Центр свидетелей Иеговы в России» (признана экстремисткой решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, несмотря на признание данной организации экстремисткой, обвиняемый, осведомленный о запрете ее деятельности, в период с 6 сентября 2017 года по 12 июня 2018 года в ней состоял, осуществлял участие с соблюдением мер конспирации (проповедовал учение для вовлечения новых участников, осуществлял составление отчетов по вопросам сбора денежных средств и проведения собраний).

Противоправная деятельность была выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

Своей вины в инкриминируемом ему деянии мужчина не признает. Дело направлено в суд.

Ранее в Саратове был вынесен приговор еще шестерым участникам этой религиозной организации.

Марина Ковалева