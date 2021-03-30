«Сказочный» доход переработки пластика

ПЭТ-бутылки — одна из наиболее часто встречающихся упаковок из пластика, относящегося к маркировке 01, PET, ПЭТ (полиэтилентерефталат). Переработанный пластик не может быть использован при производстве тары для пищевых продуктов, но вполне может служить материалом для многих других изделий из пластика. Более того, химическая формула полиэтилентерефталата позволяет перерабатывать пластиковую бутылку несколько раз. Выгодно ли в России собирать «вторичку», и кто должен обеспечить Самарскую область инфраструктурой для организации раздельного сбора пластика?



Реальные цифры переработки

Интернет-пространство пестрит шаб­лонными бизнес-планами об организации малого предпринимательства в сфере сбора и переработки пластика, а многие пользователи социальных сетей активно высказывают свою позицию о том, что начнут разделять только тогда, когда мусор у них станут покупать за деньги. Потому что отходы — это «золотое дно».

К сожалению, реальная практика показывает иную картину. Узнав, что килограмм смешанной макулатуры стоит 6 рублей, а килограмм стекла — и вовсе 1 рубль, жители прикидывают, что устраивать из квартиры склад, а потом транспортировать вторсырье до приемки затратно и по бензину, и по времени. И мечты о спасении экологии разбиваются об экономическую действительность.

При отсутствии государственной поддержки и экономической целесообразности для граждан раздельный сбор мусора в России продолжает оставаться уделом энтузиастов. Опыт построения бизнеса в этой сфере есть у предпринимателей Москвы, Калининграда и ряда других городов.

Руслан Фазуллин, предприниматель уфимского ООО «ВторПласт­Экология» — в интервью Plastinfo.ru: «На начальном этапе это все-таки был больше экологический проект, чем коммерческий. Два года мы собирали ПЭТ-бутылку практически за свой счет и решили, что выгоднее будет ее еще и перерабатывать. Закупили производственную линию, уже год перерабатываем и понимаем, что это опять же невыгодно, поскольку большие средства уходят на аренду производственных площадей»

Святослав Лавриненко, председатель регионального союза переработчиков отходов Краснодарской области: «Нужно было показать, что раздельный сбор и переработка — это не только нужно, но и возможно. Почти три года мы работали себе в убыток, нанимая транспорт для вывоза этих отходов»

Предприниматели заключают, что чаще всего это направление убыточно и может реализовываться лишь как социально-благотворительное, на свободные средства компаний. Даже при самом хорошем раскладе — расходная часть равна части доходной. Например, 1 тонна ПЭТ, за которую заводы-переработчики платят около 18 тысяч рублей (строго при условии транспортировки ПЭТ на территорию переработчика), это около 35700 бутылок. В приемных пунктах за пластик отдают и того меньше, не по двадцать, а по пять-восемь рублей за килограмм.

Елизавета Б., владелица компании по сбору пластиковых отходов в Москве — в интервью Валерии Дроговоз, редактору издания для пред: «Наша выручка в месяц в среднем составляет 400000 рублей: 300000 уходит на зарплаты с налогами, 55000 — аренда склада, 25000 — бензин. Итог: 20000 прибыль. Этот бизнес не приносит денег. Мои планы оказались реальными: мы собираем и продаем столько, сколько я думала, но траты в три раза выше»

Елизавета организовала бизнес по раздельному сбору пластика в Нагорном районе Москвы, управляющая компания закупила контейнеры, а девушка собирала вторсырье и передавала его на утилизацию, но в итоге вернулась к работе по найму.

В Самарской области в конце прошлого года из-за нерентабельности прекратили работу движения экоактивистов «КуРСОр» и «ЭкоШок», принимавшие разделенные отходы от юридических и физических лиц (в том числе и редкие фракции), также был приостановлен сбор вторсырья от компании «Вторплюс».

Нерентабельно, нужны объемы

Ключевой причиной остановки работы таких компаний является то, что вложенные в процесс затраты не окупаются. Мировая практика непреложно свидетельствует об одном: именно сбор и сортировка — самое слабое звено в цепочке ресайклинга тары и упаковки. Причем почти повсеместно выполнение этой задачи требует дотаций и поддержки либо со стороны властей на городском (государственном) уровне, либо со стороны производителей.

Юридические лица сдают большие объемы напрямую переработчикам, при этом сырье чаще всего однородное и чистое. В таких условиях транспортные расходы окупаются за счет средств, полученных за вторсырье. Физические же лица производят меньшие объемы отходов, к тому же требующие дополнительных расходов на досортировку.

Пластиковые отходы, которые жители собирают в сетки, не могут идти в переработку сразу, всегда требуется дополнительная сортировка. После сортировки неперерабатываемый пластик должен быть отправлен на полигон. А отобранный — рассортирован минимум на пять фракций в соответствии с типом и маркировкой пластика, ведь посредники и заводы-переработчики принимают разные виды фракций, «единого окна» нет.

Например: в сетку-накопитель часто летят консервные и пивные банки и другой мусор. Не бутылочный ПЭТ, а контейнеры для тортов и магазинных салатов из смеси пластиков с маркировкой №7 или C/LDPE, который в России и вовсе нигде не принимают и не перерабатывают.

Михаил Захаров, директор «ЭкоСтройРесурса»: «Даже те жители, кто разбирается в основных маркировках пластика, при виде многокомпонентных упаковок начинают сомневаться, чего же больше, и бросают „по зову сердца“ в сетку все, что можно. Упаковки, где с одной стороны — пластик, а с другой — термопленка, бумага, ткань, прорезиненные элементы, чаще всего невозможно переработать в России. Надеюсь, новый механизм РОП будет эффективным инструментом, при котором производителям станет выгодней уйти от трудноперерабатываемых пластиков»

Чьи сетки для ПЭТ установлены в Самаре?

Большая часть сеток для пластиковых отходов установлена региональным оператором по обращению с ТКО — компанией «ЭкоСтройРесурс». По информации с официального сайта, специальные сетки для сбора и дальнейшей переработки пластиковых бутылок появились уже по 422 адресам.

«Мы стараемся показать жителям и власти, что нужно уходить от устаревшей системы сбора ТКО, что современный и экологичный подход к разделению отходов на полезные фракции возможен,— говорит директор „ЭкоСтройРесурса“ Михаил Захаров.— Сетки-накопители предназначены для самой распространенной в России упаковки из пластика — бутылок ПЭТ, имеющих маркировку 01. Кидать в накопители их нужно в чистом и смятом виде, все они пройдут дополнительную сортировку и будут направлены на переработку».

Вывоз вторсырья из ПЭТ-сеток осуществляется отдельным спецтранспортом, по графику. Но если видно, что сетка во дворе уже переполнена, можно позвонить по номеру, указанному на каждом таком накопителе, — +7 937 205-29-66, и машина приедет оперативно вне графика.

Экологический проект по раздельному сбору ПЭТ отходов реализуется вне тарифа на ТКО.Жители не платят за закупку, установку и обслуживание сеток.

Есть и такие ПЭТ-накопители, которые отношения к регоператору не имеют, а устанавливали их в прежние годы другие компании. По большей части делалось это самовольно, и после старта реформы 1 января 2019 года большинство сеток оказались заброшенными. Просто убрать их регоператор не может. «Каждая — чья-то частная собственность. К тому же сетки имеют замки, ломать которые мы не имеем права,— комментирует ситуацию руководитель производственно-технического управления ООО „ЭкоСтройРесурс“ Игорь Асеев.— По многим адресам мы пытались прояснять ситуацию в управляющих компаниях, но ответ обычно был: „Договора у нас на сетку нет, чья она — не знаем“. При получении жалобы на переполненную сетку, не принадлежащую регоператору, мы направляем сигнал в администрацию».

Бутылки — отдельно, крышки — отдельно

Маркировка указывает на материал, из которого сделано изделие, и на способ его переработки. Эта маркировка — главный ориентир при сортировке отходов.

Начнем с малого — научимся отделять ПЭТ от другого пластика. Установленные регоператором накопители предназначены для самого распространенного в мире вида пластика с маркировкой ПЭТ №01. Если в сетку попадет другой перерабатываемый пластик, например ПНД (2), его тоже отдадут на переработку. Неперерабатываемым является пластик №7 и №3.

Крышки от пластиковых бутылок можно сдать в один из организованных регоператором пунктов приема «Добрые крышечки». В рамках этого эколого-благотворительного проекта вторсырье отправляется на переработку, а собранные средства — в фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» на покупку инвалидных колясок и другой реабилитационной техники. Кроме этого, у детей и их родителей формируется полезная привычка сдавать вторсырье.

Екатерина Луценко, руководитель экологического управления «ЭкоСтройРесурса»: «Помимо накопителей во дворах мы реализуем масштабный проект „Школа, вуз, ссуз — разделяй со мной“. Именно в юном возрасте закладываются основы экокультуры, без которой невозможно достигнуть решения экологических проблем»

Учащимся, студентам, родителям и учителям предоставляется возможность поучаствовать в разделении 2 полезных фракций отходов: ПЭТ-тара и пластиковая крышка, которые будут собраны раздельно и направлены на переработку. На данный момент уже установлено 90 накопителей, а всего программа рассчитана на 120 общеобразовательных учреждений. Мало установить контейнеры, нужно объяснить, почему так важно вести раздельное накопление. Поэтому школьники и студенты участвуют в трех этапах: теоретическое занятие, практическое закрепление и личный пример.

Этапы внедрения раздельного сбора

Перечисленные проекты не являются системным раздельным сбором, но, несомненно, важны и актуальны, как один из этапов его внедрения. В регионе уже введены в работу 8 мусоросортировочных комплексов, а доля сортируемых отходов за два года выросла в 3,5 раза. Теперь очередь за придомовой инфраструктурой, которую должны обеспечить органы местного самоуправления. Модернизация имеющихся контейнерных площадок и строительство новых, равно как и закупка контейнеров для накопления отдельных видов отходов, потребует миллиардных вложений.

С целью повсеместного внедрения и развития в России системы раздельного накопления отходов постановлением Правительства РФ от 01.06.2020 №4586 пП11 утвержден план мероприятий («дорожная карта») по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Открытыми остаются многие вопросы, в том числе соблюдение СанПиН по частоте вывоза раздельно собранных отходов, определение стимулов для населения, законодательное закрепление понятия «вторсырье». Одним из источников финансирования по созданию инфраструктуры для сбора разделенных отходов федеральные власти рассматривают новый механизм расширенной ответственности производителей, призванной добиться полного баланса между выпускаемой в оборот упаковкой и ее утилизацией.

Чтобы на контейнерной площадке, относящейся к вашему дому, появилась сетка для сбора ПЭТ-отходов*, необходимо:

Жителю направить в свободной форме письмо в организацию, осуществляющую управление домом: управляющая компания, ТСЖ или иная, так как именно они в данном случае представляют интересы жителей и отвечают за порядок на контейнерных площадках, общедомовое имущество собственников многоквартирного дома и придомовую территорию.

Управляющая организация принимает решение, рассмотрев техническую сторону вопроса и мнение жителей, и направляет официальное письмо региональному оператору, подтверждая свое согласие на установку и содержание территории около сетки-накопителя.

Региональный оператор производит осмотр контейнерной площадки, проверяет ее по реестру мест накопления ТКО Самарской области и при отсутствии ограничений на установку сетчатого контейнера для накопления ПЭТ-отходов включает площадку в план установок.

* Установка таких сеток пока возможна только по Самаре, сроки установки зависят от многих факторов: поставок сеток от производителя, от разрешения органов МСУ на установку, от взаимопонимания с управляющей компанией и т.д.

Управляющая компания или инициативная группа должны довести до жителей правила раздельного сбора ПЭТ, они очень просты:

Вторсырье должно иметь маркировку PET 01 (единица в треугольнике, чаще всего на дне бутылок). Бутылки должны быть чистые. Бутылки должны быть смятые. Желательно снять наклейки и крышки.

ЭкоМобиль ЭкоСтройРесурса

Установка сеток ПЭТ показала, что спрос на экологичное обращение с отходами есть у многих граждан, поэтому регоператор запустил проект со спецтранспортом для раздельного сбора отходов у жителей Самары. С 14 марта по городу курсирует экомобиль, который собирает определенные виды твердых коммунальных отходов, чтобы потом отвезти все это на переработку. График и время работы экомобиля можно будет всегда найти на сайте ecostr.ru. Регоператор предлагает всем своим перевозчикам поучаствовать в новом проекте.

У регоператора есть также большая образовательная программа, нацеленная на повышение грамотности населения в вопросах обращения с отходами. В общей сложности «ЭкоСтройРесурс» сейчас реализует более 10 направлений по экопросвещению и популяризации экопривычек. В школах региона проводятся уроки, на которых детям рассказывают, почему важно отправить на переработку бутылочку из-под воды и алюминиевую банку из-под газировки, как мусор губит птиц и животных, почему пластик и стекло долго разлагаются в природе, и какие полезные вещи из всего этого можно сделать, если не отправлять на свалку. Рассказывают и о том, что и как можно собирать, куда можно отправлять и т.д.

Стоит подчеркнуть, что все эти проекты реализуются на средства оператора — в «мусорный» тариф они не заложены. «Такая работа — наша социальная ответственность»,— подчеркивают в ООО «ЭкоСтройРесурс».

Какое вторсырье можно сдать:

Офисную бумагу (без скрепок, скоб, файлов, сшивателей)

Картон (гофрированный картон, картон белый, прочий картон с маркировками 20 PAP, 21 PAP, 22 PAP)

Пластик с маркировкой 1 PET, 01 PET

Пластик — маркировки 02 PE-HD, 2 HDPE, 04 PE-LD, 4 LDPE, 05 PP, 5 PP

Алюминий (консервные банки, банки из-под напитков с маркировкой 41 ALU)

Стекло (бутылки, банки, стеклобой с маркировками 70 GL, 71 GL, 72 GL, 73 GL, 74 GL)

Ветошь (старую ненужную одежду, постельное бельё)

Книги (для участия в буккроссинге)

Батарейки

Пластиковые крышки (маркировки 02 PE-HD, 2 HDPE, 04 PE-LD, 4 LDPE, Tetra Pak, Bericap)

Все вторсырье желательно сдавать чистое и сухое.