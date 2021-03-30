Число зараженных COVID-19 в Самарской области превысило 55,5 тысяч человек

За сутки в Самарской области было зафиксировано 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство из них пришлось на Самару (68), Тольятти (44) и Новокуйбышевск (15), Волжский район (восемь), Сызрань (восемь) и Чапаевск (семь). Об этом во вторник сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«171 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 27 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений»,– говорится в сообщении.

За указанный период из больниц Самарской области были выписаны 196 человек. Также за прошедшие 24 часа в регионе скончались десять граждан, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

С учетом новых случаев всего в Самарской области за время пандемии было выявлено более 55,5 тыс. зараженных COVID-19. Число умерших за этот период достигло 1088 человек.

Георгий Портнов