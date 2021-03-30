Нового руководителя «Камтэкс-Химпрома» выберут завтра

АО «Камтэкс-Химпром» сообщило о проведении заседания совета директоров 31 марта. По данным центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс», в повестке заседания — избрание генерального директора общества и определение условий, на которых с ним будет заключен трудовой договор.

Напомним, в конце прошлой недели совет директоров «Камтэкс-Химпрома» уже проводил голосование по выбору руководителя предприятия. На этот пост было выдвинуто две кандидатуры — действующий гендиректор АО Илья Иванов и экс-министр сельского хозяйства Пермского края Оксана Бреднева. За госпожу Бредневу было отдано 4 голоса, за господина Иванова — ни одного. Однако окончательного решения принять не удалось в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.