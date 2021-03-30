Коммунисты не признали себя нарушителями регламента Саратовской облдумы

Депутаты Саратовской областной думы признаны нарушителями регламента. Речь идет о коммунистах Александре Анидалове и Владимире Есипове.

Поводом для разбирательств на заседании регламентной группы стал инцидент на последнем заседании облдумы. Коммунисты разместили на своих рабочих местах два плаката против расширения Саратова, и председатель Александр Романов поручил дать их действиям оценку.

В соответствии с регламентом, вход в зал заседаний с плакатами, мегафонами и прочим оборудованием без разрешения председателя думы запрещен. Господин Есипов настаивал на том, что он регламент не нарушал, поскольку в документе указано, что запрещен именно вход в зал заседание, а не размещение плакатов, а он якобы входил в зал «с пустыми руками». «Может, их туда внес Антонов? Оснований ровно столько же. Вы разобрались, кто внес? Может мы каждый раз вносим, но не вывешиваем?", - поддержал коллегу господин Анидалов.

Марина Ковалева