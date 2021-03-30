За нарушения в декларации мэру Липецка вынесено предупреждение

За предоставление неполных сведений о доходах мэру Липецка Евгении Уваркиной депутатами городского совета вынесено предупреждение, следует из сообщения пресс-службы горсовета Липецка.

По данным управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации региона, проводившего проверку достоверности и полноты сведений декларации за 2019 год, Евгения Уваркина в документах не указала два счета, движение денежных средств по которым отсутствовало. В сведениях о доходах супруга мэра доход, полученный по основному месту работы, был ошибочно разделен на две части. А также не была отражена 1/3 доли квартиры общей площадью 49,2 кв.м. Кроме того, неполные сведения были представлены в отношении двух дочерей — не указаны несколько счетов, с доходами 58,71 руб. и 2,93 руб. По словам начальника управления Анатолия Чичева, нарушения антикоррупционного законодательства были допущены по неосторожности, и являются несущественными.

«В поданной мною декларации были допущены ошибки. Это человеческие ошибки. Ни о каком скрытии доходов речи не шло, и не могло идти. Я была уверена, что декларация составлена верно. У меня не было цели что-то скрыть. Тем не менее, нарушения есть. И я не снимаю с себя ответственности за то, что нарушения были мною допущены. На ошибках учатся. Эта ситуация меня тоже научила быть максимально внимательной»,— заявила Евгения Уваркина.

Как ранее писал “Ъ-Черноземье”, в конце прошлого года прокуратура Липецкой области выявила неполноту сведений о доходах, расходах и имуществе за 2019 год, которую допустили несколько чиновников мэрии Липецка, в том числе глава города Евгения Уваркина. В адрес губернатора ведомство вынесло представление о применении к нарушителям мер дисциплинарного воздействия.

Согласно официальной декларации Евгении Уваркиной, в 2019 году ее доход составил 53,8 млн руб., доход мужа — 29,9 млн руб. До назначения на пост мэра в апреле 2019-го она возглавляла агрохолдинг «Трио».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Черноземье” «Мэр потеряла миллионы».