Первая за Уралом кофейня с фиксированными ценами One Price Coffee открылась в Новосибирске

Заведение открылось по франшизе в ТРЦ «Галерея-Новосибирск». По словам основателя компании Сергея Румянцева, в Сибири любят и пьют хороший кофе, при этом здесь практически нет сетевых игроков и цены достаточно высоки. Поэтому он прогнозирует активное развитие One Price Coffee* в регионе: в планах на ближайшие пару лет довести число точек до 30–50 в Новосибирске и более 100 по Сибири. Планируется, что заведения будут открываться как по франшизе, так и под собственным управлением бренда.

Сеть кофеен One Price Coffee появилась в 2018 году, первая точка открылась в Санкт-Петербурге. Сегодня на территории России работает 173 заведения, 93 из них — по франшизе. Концепция кофеен — авторский кофе высокого качества по фиксированной цене 60, 110 или 160 рублей за стакан. По этим же ценам продаются закуски, десерты и выпечка. Раз в три месяца треть ассортимента кофеен меняется, предлагая покупателям сезонные новинки. Помимо кофеен, компания владеет центром обжарки Zavod Coffee и учебным центром для бариста и собственников бизнеса, выпускающим более 2500 бариста в год.

«100% арабику мы закупаем в Бразилии и отслеживаем движение кофе по всей цепочке — начиная транспортировкой и заканчивая приготовлением. Так как мы не готовы снижать качество кофе, низкие цены достигаются за счет широкой масштабируемости бизнеса и отлаженных технологий сервиса и управления. Это позволяет достигать 50% маржинальности, что делает продукт привлекательным для франчайзи»,— прокомментировал господин Румянцев.

Размер инвестиций франчайзи в кофейню зависит от формата — window, island или standard** — и варьируется от 1,6 до 2,3 млн рублей, в среднем они окупаются за девять месяцев. Ройялти сети составляет 7% или 5% от валовой выручки и зависит от количества открытых франчайзи кофеен. По словам генерального директора One Price Coffee Алексея Чайки, компания предоставляет программное обеспечение, поставщиков, выгодные локации, сопровождение на всех этапах и даже скидку на оборудование. «Срок открытия кофейни по франшизе — от двух недель с момента подписания договора, средняя прибыль одной точки варьируется от 100 до 350 тысяч рублей в месяц и зависит от стоимости аренды, что дает регионам существенное преимущество перед Москвой»,— пояснил Алексей Чайка.

Ежемесячно в сети продается более миллиона чашек кофе и 200 тонн молока, более 150 тысяч салатов и 200 тысяч чизкейков. В заведениях сети трудоустроены более 400 сотрудников, средняя зарплата бариста начинается от 35 тысяч рублей.

*всё по фиксированной цене **"окно", "остров" и "стандарт"

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