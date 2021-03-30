Удмуртия направила 131,5 млн рублей на погашение облигаций 2-й серии

Удмуртии выплатила 131,5 млн руб. на погашение 17 купона облигаций серии 35002. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минфин региона.

На одну облигацию выплачено 26,3 руб. при ставке купона 10,55% годовых. Номинал облигации — 1 тыс. руб.

Отметим, что Удмуртия разместила облигации второй серии в объеме 5 млрд руб. в сентябре 2016 года. Они имеют 39 купонных периодов, ставки которых приравнены к ставке первого и составляют 10,55 млрд руб. Срок обращения бумаг — 10 лет, дата погашения — 19 сентября 2026 года. 50% всего номинала будет погашено в дату выплаты 35 купона, еще 50% — в дату погашения всего выпуска.

Кроме того, Удмуртия выплатила 15,96 руб. в счет погашения первого купона пятилетних облигаций выпуска 34008. Купон выплачен на одну облигацию из расчета ставки 6,4% годовых.