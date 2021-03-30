Рынки выйдут из «серой» зоны

Налоговая ужесточит контроль за продавцами на рынках. “Ъ FM” разобрался, поможет ли это в борьбе с черным обналом и отмыванием. О том, что ФНС совместно с Минфином возьмется за торговые площадки, сообщил РБК со ссылкой на источники. По их данным, власти постараются заставить больше арендаторов установить кассовые аппараты, чтобы следить за денежными потоками. В планах и другие меры, которые ужесточат контроль за бизнесом. “Ъ FM” обсудил их с участниками рынка и узнал, как это повлияет на торговлю и поможет ли вывести продавцов из серой зоны. С подробностями — Иван Якунин.

Претензии властей к рынкам в классическом их понимании озвучиваются не впервые. Два года назад Центробанк направил Владимиру Путину письмо, в котором рассказал, что несколько крупных российских торговых площадок занимаются серым импортом и выводом средств за рубеж. Объем таких операций — больше 10 млрд руб. каждый месяц. Есть и другие преступления, которые часто фиксируют в этом бизнесе, говорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов: «Рынки сейчас являются центром оборота наличных денег. Их объем бесконтрольно увеличивается, увеличивается база для уклонения от уплаты налогов с отмыванием. Опять-таки, как только мы получаем возможность бесконтрольного оборота товаров, то есть мы можем по документам заявить какое угодно количество товаров, мы говорим, что с нами народ расплачивается наличными. Можем просто пустить наличку, которая к покупкам товара никакого отношения не имеет».

Тогда президент поручил правительству и ФСБ разобраться с теневым оборотом. ЦБ усилил контроль за денежными переводами и сократил сомнительные операции на 40%. Но проблема с уклонением от налогов, кажется, не решилась.

ФНС предложила простую схему: заставить максимум продавцов установить кассы.

Это позволит вычислить нарушителей, уверен гендиректор компании «Эвотор», которая производит такое оборудование, Андрей Романенко: «Сейчас от полумиллиона до миллиона торговых точек до сих пор не оборудовано кассами. Берем два небольших продуктовых магазинчика, по 20 кв. м, у дома в одном и том же районе. Один торгует на 100 тыс. в день, второй — на 10, и при этом существует полгода. Но точно понятно, что один работает прозрачно, второй нет. Можно именно туда сходить и проверить».

Как именно ФНС планирует заставить продавцов установить кассы? По проекту, который публикуют СМИ, следить за этим должны владельцы рынков. Они просто не смогут сдать площадь в аренду, если арендатор не докажет, что у него есть такое оборудование. Исключение сделают только для совсем мелких предприятий, которые собираются вести торговлю на 5 кв.м. Ответственность за контроль также возложат на компанию, которая управляет рынком. Председатель московской коллегии адвокатов «Фокин и партнеры» Владимир Фокин считает, что это закроет все лазейки: «Эта ситуация похожая на выплаты физическим лицам, когда работодателя обязали быть агентом, удерживать и уплачивать налог. Операторов рынка немного, их намного легче контролировать, они не могут свернуться, исчезнуть в один день в отличие от продавцов. Единственное, что, конечно же, все равно остаются лазейки, связанные с неучетом арендаторов или выручки самим арендодателем. Но здесь вероятность открытия оборотов ниже, поскольку уже можно считать занятые помещения, остаются следы по энергопотреблению, то есть оператору рынка будет весьма сложно скрыть наличие арендатора».

В ФНС поясняют: проверять наличие касс управляющие компании на рынках должны и сейчас, но законодательство не дает четкого алгоритма, кого и как проверять. Этим пользуются и продавцы, которые уверяют, что входят в льготную категорию и не обязаны устанавливать такое оборудование, хотя по факту такого права не имеют. В Ассоциации малоформатной торговли идеи ведомства раскритиковали, говорят, лишняя нагрузка на бизнес не нужна. Бизнесмен Юрий Басин, который учредил несколько управляющих рынками компаний, так не считает: «Я думаю, что это позитивное начинание.

Я тут не вижу никаких конфликтных историй, это просто нормализация наших коммерческих отношений.

Я думаю, что будут легкие сложности у рынков, которые находятся в статусе рынка, то есть это советская форма еще, где трехмесячные договоры аренды, и сдаются не квадратные метры, а торговые места».

Впрочем, не исключено, что контроль за кассовыми аппаратами не поможет искоренить теневые операции целиком. Тогда нужно приступать к следующему шагу, говорит руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции ФБК Grant Thornton Александр Сотов: «В перспективе возможно усиление контроля за движением самих товаров. Будет отслеживаться тот поток материальных ценностей, который через рынок должен проходить. Но это, конечно, будет сложнее и создаст больше проблем, в том числе и для легальных продавцов».

И действительно, из сообщения Минфина понятно: ведомство уже сейчас недовольно отсутствием возможности отследить историю товара, его качество, гарантию и цену на каждом этапе перепродажи. Поэтому такие планы у правительства тоже есть. Правда, по данным “Ъ”, в самом Белом доме их считают далекими от готовности.