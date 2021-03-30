ОНФ просит мэрию Ярославля ликвидировать опасную яму на Тутаевском шоссе

Активисты ярославского отделения ОНФ обратились к мэрии города с просьбой ликвидировать опасную яму, образовавшуюся на пешеходной дорожке вдоль Тутаевского шоссе. Видеозапись, на которой член региональной команды «Молодежки ОНФ» Сергей Макеев показывает, что в яму, заполненную водой, помешается колесо велосипеда, опубликована на странице ярославского ОНФ в Facebook

«Находится царь-яма на Тутаевском шоссе и, маскируясь под обычную лужу, угрожает безопасности пешеходов. Поблизости - областной перинатальный центр и колледж управления и профессиональных технологий»,— говорится в сообщении.

В региональном ОНФ отметили, что они обратились в мэрию для того, чтобы были приняты оперативные меры.

Позднее представители ОНФ рассказали, что коммунальщики оперативно откачали воду из ямы. Оказалось, что в этом месте образовался провал грунта глубиной около одного метра. и заложили ее досками. Коммунальщики закрыли яму сверху досками.

В мэрии Ярославля пока ситуацию не комментируют.

Дарья Сабаева