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Коворкинги Петербурга с января подорожали на 6%

За первый квартал 2021 года коворкинги Петербурга подорожали на 6%. Об этом говорится в исследовании компании Maris.

Ставки аренды в январе – марте оставались стабильными, на уровне от 6 до 25 тыс. рублей за место. Дневной тариф аренды рабочего места варьируется в диапазоне от 500 до 1 500 рублей за день.

Всего в городе в настоящее время насчитывается 44 коворкинг-центра, которые работают в формате офисов и бизнес-инкубаторов. До конца 2021 года ожидается увеличение объема предложения коворкингов на 30% за счет запуска нескольких проектов.

Подробнее о ситуации на рынке коворкингов — в материале “Ъ-СПб” «Арендаторы проявляют гибкость».

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