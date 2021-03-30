Mail.ru Group создала совет для управления соцсетями

В Mail.ru Group создан стратегический совет по управлению социальными сетями и сервисами с социальной механикой, говорится в сообщении пресс-службы «ВКонтакте». Совет возглавит нынешний CEO «ВКонтакте» Андрей Рогозов, который также станет вице-президентом по социальным платформам в Mail.ru Group. Позицию CEO «ВКонтакте» займет директор по продукту соцсети Марина Краснова. Антон Федчин продолжит руководить «Одноклассниками».

Стратегический совет будет определять курс развития Mail.ru Group в области социальных сетей, в том числе заниматься стратегическим планированием для «ВКонтакте» и «Одноклассников». «Новая структура позволит проще синхронизироваться и устанавливать приоритеты, эффективнее распределять ресурсы и быстрее внедрять инновационные технологии. Все это в том числе поможет ускорить развитие экосистемы VK»,— рассчитывают во «ВКонтакте».

Направление соцсетей и коммуникационных сервисов принесло Mail.ru Group около половины выручки в 2020 году — 52,7 млрд руб., также говорится в сообщении.

Дмитрий Шестоперов