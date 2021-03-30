У жителя Ижевска изъяли полкило наркотиков

25-летнего жителя Ижевска задержали по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. При личном досмотре у него изъяли 556 граммов запрещенных веществ синтетического производства, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. В ходе обыскав его квартире было обнаружено еще 50 граммов наркотиков, электронные весы и упаковочный материал.

Задержанный пояснил, что является закладчиком интернет магазина. Запрещенное вещество он забрал из тайника в Завьяловском районе Удмуртии. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере). За данное преступление предусмотрено до 20 лет лишения свободы.