Адыгея получила 98,7 млн рублей на финансирование работы медицинских организаций

Республика Адыгея получила из резервного фонда РФ 98,7 млн руб. бюджетных ассигнований на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях повышенной нагрузки из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба администрации республики.

Средства были выделены по решению парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований совместно с правительством РФ. Цель выделения дополнительных средств - обеспечение обязательств региона по финансированию территориальных фондов ОМС в рамках реализации региональных программ обязательного медицинского страхования, бесперебойной работы поликлиник и больниц.

«За последние месяцы нам удалось значительно снизить угрозу распространения коронавируса в республике. Учреждения здравоохранения поэтапно возвращаются к штатному режиму работы. Вместе с тем, нагрузка на них остается повышенной», – подчеркнул глава администрации Адыгеи Мурат Кумпилов.

Ранее, в августе 2020 года на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений Адыгеи в условиях пандемии уже было направлено 61,4 млн. руб. из федерального бюджета.

Ольга Логинова