Облдума отклонила законопроект о прямых выборах мэра Ярославля Прямое голосование за главу города отменили после ареста избранного в 2012 году Евгения Урлашова

Ярославская областная дума отклонила проект закона о возврате прямых выборов мэра города Ярославля. Решение об этом было принято сегодня, 30 марта, на очередном заседании областного парламента.

За возвращение прямых выборов мэра областного центра проголосовали 14 депутатов областной думы. Против принятия законопроекта высказались 23 народных избранника и шестеро депутатов воздержались. Депутаты от КПРФ предлагали провести по данному вопросу поименное голосование. Это предложение было отклонено.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что 19 марта, на заседании комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Ярославской областной думы было принято решение поддержать возвращение прямых выборов мэра города Ярославля. Соответствующий законопроект был внесен депутатами областной думы Ольгой Секачевой и Сергеем Хабибулиным. Окончательное решение по законопроекту было принято на пленарном заседании облдумы.

Последним мэром Ярославля, избранным на прямых выборах, стал Евгений Урлашов. Перед выборами в 2012 году он вышел из партии «Единая Россия» и выдвигался как независимый кандидат. В 2013 году Евгения Урлашова осудили на двенадцать с половиной лет лишения свободы по обвинению в получении взятки. В 2014 году прямые выборы мэра Ярославля и глав муниципальных образований были отменены.

В настоящее время в Ярославской области город Рыбинск является единственным городом, где главу выбирают путем прямого голосования жителей.

Дарья Сабаева