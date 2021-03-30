«Не локация красит жилой комплекс, а наоборот»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие факторы влияют на стоимость московской недвижимости в разных сегментах.

Близость к центру города — один из ключевых элементов, из которых традиционно складывается стоимость недвижимости. В преимуществах новостроек часто встречается даже указание расстояния до Кремля: чем ближе жилой комплекс к нему, тем выше цена.

Но развитие тренда на здоровый образ жизни и активное проникновение высоких технологий в повседневную жизнь меняют подход к определению ценового сегмента девелоперского продукта. Сегодня все чаще не локация «красит» жилой комплекс, а иногда наоборот. Район становится привлекательней при возведении современных домов. Качественный класс проекта теперь определяют такие факторы, как экологическая обстановка района, инфраструктурное окружение и технологичное наполнение комплекса, считают эксперты AFI Development.

По информации аналитиков, 17% клиентов в высокобюджетном сегменте среди первоочередных факторов выбора будущего дома называют технологические новинки в системе управления комплексом и в наполнении квартиры; экологическую ситуацию в районе — около 23%; наличие социальной и образовательной инфраструктуры — порядка 35%. Безопасность и приватность проживания резидентов в таких проектах обеспечивается круглосуточным консьерж-сервисом и новейшими интеллектуальными системами, в том числе с опцией распознавания лиц. Управление квартирами и коммунальными счетами жители смогут осуществлять при помощи платформы «Умный дом».

При этом вопросам благоустройства и отделки входных групп уделяется много внимания, должно быть красиво и комфортно всем жильцам. Кроме того, девелоперы сегодня при определении проекта как продукта бизнес-премиум сегмента ставку часто делают дополнительно на интеллектуальную составляющую локации, близость к культурно-историческим паркам и местным достопримечательностям.