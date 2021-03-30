Вечером 29 марта сборная России по футболу проведет еще один матч отборочного турнира чемпионата мира-2022. Соперником сборной Станислава Черчесова будет команда Словакии. Матч пройдет в словацком городке Трнава. Болельщиков на трибунах не будет. После двух побед подряд Россия занимает в группе H первое место, а Словакия — четвертое. Шансы команд в очном противостоянии оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Если посмотреть на расклады букмекеров, то Словакию российская сборная должна обыграть без труда. Победа хозяев оценивается с достаточно высоким коэффициентом — пять.

Наша сборная начала отборочный турнир с двух побед, а в активе словаков лишь два ничейных исхода.

Причем один из них с футбольным карликом — Мальтой. Комментатор Александр Неценко уверен, что эту Словакию сборная Черчесова может и должна обыгрывать: «То, что Словакия не в порядке, было видно и по матчу с Мальтой, где они два пропустили. Причем там очень хорошие комбинации мальтийцы разыгрывали. Что касается первого матча на Кипре, они, по счастью, увезли оттуда одно очко, потому что киприоты в последние 15 минут могли три гола им забить. Там травмирован Гамшик, их главная звезда, соответственно, с ними можно играть, потому что в обороне у них проблемы есть».

Но две победы на старте и лидерство в группе не повод расслабляться. В выездном матче со словаками все будут решать нюансы, и считать российскую сборную фаворитом предстоящей встречи преждевременно, уверен футбольный эксперт Евгений Ловчев: «Я не могу сказать, что мы сильнее, хотя они только два очка имеют. Эти команды — и Словения, и Словакия, и Хорватия, хотя последнюю, наверное, мы считаем чуть-чуть посильнее, — но мы с ними равные. И здесь все будет зависеть от многих вещей, может быть, и от пенальти, и от ошибок каких-то».

Есть еще один нюанс. Российская сборная, несмотря на широкий выбор больших форвардов, слишком зависит от своего капитана, отметил футбольный эксперт Николай Писарев: «Меня настораживает вот эта явная зависимость от Дзюбы. Я не могу представить, как будет происходить наша игра, если, не дай бог, Дзюба стал таким, набравшись опыта. Когда он в форме, он настолько чувствует и партнеров, может и придержать, и сам забить, и сбросить, и притормозить атаку. И вокруг него вся игра строится».

Но Станислав Черчесов перед игрой со словаками спокоен и уверен в себе. Он утверждает, что соперника знает хорошо.

«Мы за своими соперниками смотрим, они два раза сыграли вничью, игры были разные.

Мы знаем силу словаков.

Они всегда славились своей хорошей дисциплиной, самоотдачей. Возможно, что-то им помешало в этих двух играх. Некоторых игроков я знаю не понаслышке, и Губочан у меня играл в “Динамо”, Дуда играл у меня, поэтому информации у нас достаточно»,— сказал главный тренер сборной России.

Кстати, несмотря на две победы в группе, сборная России получила достаточно серьезную порцию критики. Причем как после Мальты, так и после домашней игры со Словенией. Мол, не может команда Черчесова провести на должном уровне весь матч. Но пока сборная дает результат, обсуждать подобные претензии всерьез, что называется «на высшем уровне», вряд ли кто-то будет.