Строительство нового онкодиспансера в Перми оценили в 10,7 млрд рублей

Группа компаний «МедИнвестГрупп» (ГК «МИГ») направила в министерство экономического развития и инвестиций Пермского края пакет документов под названием «Частная концессионная инициатива» (ЧКИ). Как сообщает пресс-служба правительства региона, в нем содержатся предложения по разработке проектной документации и строительству нового онкологического диспансера.

Согласно планам компании, медучреждение будет состоять из 4-5 корпусов общей мощностью не менее чем на 570 коек. Оно будет оснащено новейшим высокотехнологичным оборудованием. Стоимость строительства онкодиспансера, включая разработку проектной документации и оснащение учреждения оборудованием — около 10,7 млрд руб. В настоящий момент подбираются наиболее подходящие площадки для строительства объекта.

Документы, поступившие от «МИГ», предполагают, что общий срок действия концессионного соглашения составит 35 лет. При этом сразу после ввода в эксплуатацию объект будет передан в краевую собственность. Оказание услуг в онкодиспансере останется бесплатным и доступным населению по полисам ОМС.

После рассмотрения и анализа поступивших документов профильными министерствами межведомственная комиссия, сформированная при правительстве края, примет решение о возможности заключения концессионного соглашения с ГК «МИГ», либо о корректировке данного инвестпредложения.

Напомним, в сентябре 2020 года Пермский край и ГК «МедИнвестГрупп» подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию нескольких проектов по строительству медучреждений: нового здания инфекционной больницы, онкологический диспансер и хирургический корпус краевой клинической больницы. Однако в феврале этого года краевые власти приняли решение возводить инфекционную больницу за счет бюджетных средств. Тогда в региональном минстрое пояснили, что такое решение было принято с целью ускорить строительство.