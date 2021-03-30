Garnier и «Пятeрочка» проводят совместную экоакцию

Компания Garnier и торговая сеть «Пятtрочка» стремятся внести свой вклад в решение глобальной проблемы пластикового загрязнения и инициировали акцию, посвященную защите природы. Она началась 1 марта и продлится до 15 мая 2021 года. При покупке средств Garnier в любом магазине «Пятeрочка», можно будет накопить баллы и обменять их на экопризы, кроме того, будет устроен специальный розыгрыш суперприза — тура на Черное море. Два рубля с каждой покупки средств марки Garnier пойдут на очистку и благоустройство пляжа на Черноморском побережье. Подробности об акции можно узнать на официальном сайте ilove.garnier.ru/5ka-eco.