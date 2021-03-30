В Красноярском крае борца с коррупцией подозревают во взятках земельными участками

Под следствием оказался начальник 1-го межрайонного отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю, которого подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Полицейский, а также посредник во взяточничестве задержаны, взяткодателю удалось скрыться, и он объявлен в розыск.

События, которые изложены в деле, произошли в 2013 году в городе Ачинске. Местному жителю стало известно о том, что один из предпринимателей незаконно изменил статус земельных участков из категории «сельхозназначения» в категорию «для индивидуального жилого строительства» и начал реализовывать их. О мошеннической схеме он рассказал своему знакомому, а тот — сотруднику полиции, работавшему в подразделении по борьбе с коррупцией. Правоохранитель инициировал проверку, за прекращение которой владелец участников дал ему взятку четырьмя земельными участками. Они были зарегистрированы на тестя полицейского. Приблизительная стоимость участков составляет 350 тыс. руб.

В служебном кабинете и по месту жительства сотрудника полиции провели обыски, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании фигурантам дела меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Илья Николаев