В Черноземье за сутки коронавирус подтвержден у 629 человек

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Черноземье выявлено 629 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 232 275 человек. За сутки зафиксировано 32 летальных случая — 14 в Воронежской области, шесть в Курской области, пять в Липецкой, три в Белгородской, по два — в Тамбовской и Орловской (всего 4 951 случай). За минувший день выздоровели 733 (всего 212 778) человека.

В Белгородской области зафиксировано 89 новых случаев COVID-19 (всего 34 195), выздоровели 74 (всего 31 899), умерли за все время пандемии — 559.

В Воронежской области — 207 новых случаев (всего 74 951), новых выздоровевших — 201 (всего 69 565, умерли за все время пандемии — 2 389.

В Курской области — 93 подтвержденных диагноза за сутки (всего 33 919), выздоровели 87 (30 683), смертельных случаев с марта 2020 — 569.

В Липецкой области зарегистрировано 86 новых случаев коронавируса (всего 27 521), новых выздоровевших 287 (всего 24 180), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 526.

В Орловской области — 64 новых случаев (всего 32 370), выздоровели 58 (всего 29 685), умерли с начала пандемии — 501.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 90 диагнозов коронавируса (всего 29 319), новых выздоровевших 56 (всего 26 766), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 407.

Ирина Лобанова