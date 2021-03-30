Стремиться к «Экоравновесию»

В Самарской области отметили активных участников экологического движения. Среди неравнодушных эковолонтеров — предприятия самарской группы НК «Роснефть».



От частного к общему

Многие самарские предприятия в 2020 году включились в движение «ЭКОРАВНОВЕСИЕ» — проект, инициированный медиа-холдингом «Комсомольская правда» и отделом водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления при поддержке минприроды Самарской области. В конце февраля организаторы движения инициировали торжественную церемонию награждения активистов и участников.

—Важность ответственного отношения к миру, в котором мы живем, сложно переоценить. Но оно дает настоящие результаты только тогда, когда становится общим правилом поведения. Именно на это — экологическое воспитание общества, от частного к общему, и направлена деятельность отдельных «волонтеров природы,— отметил присутствующий на церемонии федеральный инспектор по Самарской области Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Феоктистов.

По словам начальника отдела водных ресурсов Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления Александра Суперфина, государство предпринимает огромные усилия для оздоровления природы. Но вопросы охраны окружающей среды глобальны и касаются каждого, их не может решить отдельный государственный орган или какое-то предприятие.

—Вы, волонтеры, делаете очень много — безвозмездно, от души. Вы служите примером, побуждаете к действию. И количество неравнодушных людей растет, становится все больше предприятий и организаций, которые стремятся найти свою экологическую нишу — территориальная охрана, промышленная экология, экологическое воспитание и просвещение — и действовать,— подчеркнул Александр Иосифович.

Снижают воздействие

Куйбышевский НПЗ доказал эффективность своей экологической политики — за последние пять лет его воздействие на окружающую среду снизилось в 2,5 раза. Достичь значимого результата нефтепереработчикам помогла масштабная инвестиционная программа — поступательное строительство и ввод в эксплуатацию новых комплексов, спроектированных с использованием самых современных природосберегающих технологий и сменивших установки прошлого века. Реализуются на заводе и капиталоемкие проекты, направленные на решение актуальных экологических задач. Значительно снижена нагрузка на атмосферу благодаря переводу котлов ТЭЦ и заводских установок с жидкого топлива на природный газ и модернизации газофакельного хозяйства. Практически полностью удалось сократить испарение нефтепродуктов с поверхности резервуаров благодаря оснащению их понтонами. Ввод в эксплуатацию блока оборотного водоснабжения БОВ2 позволил уменьшить потребление электроэнергии, воды из природных источников, а также воздействие на атмосферный воздух. Немаловажно, что курс компании «Роснефть» на гармоничные отношения с природой всецело поддерживает и коллектив — любая инициатива, направленная на защиту и охрану окружающей среды, находит горячий отклик среди нефтепереработчиков.

—Мы активно включились в процесс раздельного сбора мусора,— комментирует начальник отдела охраны окружающей среды АО «КНПЗ» Анна Булушева.— На предприятии уже организован и отработан сбор макулатуры, использованных элементов питания (батареек), ПЭТ-бутылок и пластиковых крышек.— С большим энтузиазмом и открытой душой наши сотрудники поддерживают все экологические инициативы.

Коллектив предприятия с удовольствием участвует в экологических акциях, многие из которых давно стали традиционными. Такие, как ежегодный выпуск мальков рыб ценных пород в Волгу. Примечательно, что работники КНПЗ привлекают к этому благородному делу подрастающее поколение — в числе участников акции ученики «Роснефть-классов», студенты самарских вузов, дети заводчан.

Инициативы с приставкой «Эко»

Прошлым летом коллектив КНПЗ поддержал и акцию «Комсомольской правды», влившись в экспедицию «Родники Самарской области» по чудесным местам Кинельского и Кинель-Черкасского района — нефтепереработчики помогли навести порядок на природных источниках. Еще одной значимой экологической инициативой стала акция по уборке городских озер и малых рек. За несколько дней, что длилась акция, работники и молодые специалисты КНПЗ очистили 10 км береговой линии, собрали и вывезли около 7 тонн бытового мусора, заполонившего прибрежную территорию водоемов. Которые становятся излюбленным местом отдыха горожан. Видя старания волонтеров, к акции спонтанно присоединялись и многочисленные отдыхающие. Хочется надеяться, что активность участников экологических субботников не оставит равнодушными всех жителей губернии и побудит быть более ответственными и внимательными к окружающему миру.

Волонтерское движение среди заводчан охватывает многие направления, в том числе и экологическое: субботники по уборке территорий, акции по посадке деревьев никогда не испытывают дефицита участников. А осенью молодые специалисты завода присоединились к Всероссийской акции «Лес Победы» — высадили в Куйбышевском районе Самары рябины, каштаны и липы. Впрочем, стараниями заводчан Куйбышевский район регулярно становится зеленее и зеленее: высаживать деревья здесь давно стало доброй традицией. Не случайно диплом от «Комсомолки» Куйбышевский НПЗ получил «За лучшие природоохранные проекты и озеленение города». А волонтеры предприятия награждены именными грамотами и благодарственным письмом от Нижне-Волжского бассейнового управления.

Наряду с Куйбышевским НПЗ самое активное участие в движении «ЭКОРАВНОВЕСИЕ» приняли предприятия нефтехимического кластера Самарской области — за большую экологическую работу в 2020 году отмечены пять дочерних обществ компании «Роснефть».