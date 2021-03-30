Владимир Бутенко вступил в должность главы Брюховецкого района

На сессии совета муниципального образования Брюховецкий район прошла церемония вступления в должность главы муниципалитета Владимира Бутенко, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. Предшественник господина Бутенко Владимир Мусатов ушел с должности в октябре 2020 года по состоянию здоровья.

Владимиру Бутенко 32 года, он уроженец Брюховецкого района, в 2010 году окончил Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, а в 2019 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Политология». С 2009 года по 2020 год Владимир Бутенко работал тренером-преподавателем и руководителем спортивных учреждений, в сентябре 2020 года возглавил Союз казачьей молодежи Кубани.

Анна Перова, Краснодар