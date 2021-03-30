За сутки COVID-19 выявлен у 118 жителей Прикамья

За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Общее количество заболевших в регионе достигло 51 131 человека.

Из новых заболевших в регионе — 61 мужчина, 57 женщин. Среди зараженных 7 детей. Из взрослого населения — 10 человек в возрасте 15–29 лет, 34 человека — 30–49 лет, 35 человек — 50–64 лет и 32 человека старше 65 лет. Всем инфицированным назначено лечение, 46 пациентов проходят его в больницах, 72 заболевших — на дому. Круг контактировавших лиц определен.

За сутки зафиксировано также 8 летальных случаев от COVID-19. Всего с начала распространения заболевания в регионе от вируса скончалось 1949 пациентов.

Оправился от инфекции на сегодняшний день 45 385 жителей Прикамья.